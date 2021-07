Letizia d'Espagne absente aux obsèques de sa grand-mère Menchu Álvarez...

Coup dur pour la famille royale espagnole, et notamment pour la reine Letizia. Sa grand-mère María del Carmen Álvarez del Valle, que l'on surnommait Menchu à la maison et dans le monde du journalisme, est morte le mardi 27 juillet 2021. Elle a poussé son dernier soupir à l'âge de 93 ans entre les quatre murs de son domicile situé à Ribadesella, dans la principauté des Asturies. Elle a naturellement été enterrée au cimetière de la commune le lendemain du drame.

Menchu Álvarez n'a pas eu droit à un départ en grandes pompes. C'est un tout petit comité, masqué, respectant les gestes barrières minutieusement en ces temps de pandémie de coronavirus, qui s'est déplacé jusqu'au lieu saint pour se recueillir et lui dire "au revoir". Marisol Álvarez, la soeur de la journaliste, Jesús Ortiz et Henar Ortiz, ses enfants, ainsi qu'Ana Togores, sa belle-fille, faisait notamment partie de la troupe de proches qui l'a accompagnée jusqu'à sa dernière demeure. Aucune trace, en revanche, de la reine Letizia d'Espagne.

Elles étaient pourtant si proches. De son vivant, María del Carmen Álvarez del Valle n'avait raté aucun évènement important qui impliquait sa petite-fille monarque. Elle ne manquait presque jamais, non plus, la remise des prix de la fondation Princesse des Asturies, attribués aux personnes qui excellent dans différents domaines, dont ceux de la culture, du sport, des sciences ou de la littérature.

Installée dans la principauté des Asturies depuis l'âge de 16 ans, elle était une figure immanquable de la région. A la retraite depuis 1990, après des années de bons et loyaux services à la radio et à la télévision, Menchu entretenait des rapports privilégiés avec Letizia ainsi que ses arrières-petites-filles, les princesses Leonor et Sofia - 15 et 14 ans -, héritières du roi Felipe VI. Peut-être celles-ci ont-elles attendu un moment plus propice, et moins pris pour cible par les photographes, pour venir envoyer un ultime baiser à la défunte...