Letizia d'Espagne, dévastée : sa grand-mère Menchu Alvarez del Valle est morte

La famille royale espagnole est en deuil ! La reine Letizia pleure la mort de sa grand-mère, Menchu Álvarez del Valle. L'ex-journaliste avait 93 ans.

María del Carmen Álvarez del Valle, surnommée Menchu, est décédée ce mardi 27 juillet 2021 à son domicile, de Ribadesella, dans la communauté des Asturies. La cause de sa mort n'a pas été précisée. Toujours est-il que la défunte entretenait d'excellents rapports avec sa petite fille, la reine Letizia d'Espagne, ainsi que ses arrières-petites-filles, les princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans).

Le mariage de sa petite-fille et de Felipe, les naissances de leurs deux filles, leurs communions... Menchu Álvarez del Valle a été de tous les moments clés de la vie de Letizia au sein de la famille royale. Elle lui avait également transmis sa passion du journalisme, métier que la grand-mère de la reine a exercé à la radio puis à la télévision, jusqu'à sa retraite en 1990.

Menchu Álvarez del Valle n'a été marié qu'à un seul homme, José Luis Ortiz Velasco, mort en 2005. Letizia, alors princesse, et son mari le prince Felipe (devenu roi Felipe après l'abdication de son père, le roi Juan Carlos) avaient assisté aux obsèques.

María del Carmen Álvarez del Valle était une figure d'Oviedo, la capitale de la principauté des Asturies où elle a emménagé quand elle avait 16 ans. Malgré des apparitions devenues rares, elle ne manquait presque jamais la remise des prix de la fondation Princesse des Asturies, attribués aux personnes qui excellent dans différents domaines, dont ceux de la culture, du sport, des sciences ou de la littérature.

La famille de la reine Letizia d'Espagne perd sa matriarche mais accueillera bientôt un nouveau membre. Telma Ortiz, la petite soeur de la monarque, est enceinte de son deuxième enfant. Le futur papa est son compagnon, Robert Gavin Bonnar. Telma a déjà une fille de 13 ans, Amanda, née de sa précédente union avec l'avocat Enrique Martin Llopis.