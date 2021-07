Letizia d'Espagne : Sa soeur enceinte à 47 ans, la famille va s'agrandir !

Letizia Ortiz, reine d'Espagne va bientôt devenir tata ! Sa soeur Telma Ortiz est enceinte de son deuxième enfant. Agée de 47 ans, la petite soeur de l'ancienne journaliste est déjà mère d'une grande fille âgée de 13 ans, Amanda, née de sa précédente union avec l'avocat Enrique Martin Llopis, selon les informations de Hello Magazine. Aujourd'hui, Telma Ortiz est en couple avec l'Irlandais Robert Gavin Bonnar, lui aussi avocat de profession, papa de deux garçons (Cathal et Flori, 15 et 14 ans) et ex-mari de la violoniste Sharon Corr, du groupe The Corrs... qui est une très bonne amie de la future maman !

Letizia d'Espagne : un bébé arrive et un autre s'en va

L'heureuse nouvelle a certainement fait très plaisir à la reine d'Espagne, qui va bientôt devoir se séparer de sa fille aînée, la princesse Leonor. En effet, la jeune femme va déménager au mois d'août pour poursuivre ses études au Royaume-Uni. La jeune fille de 15 ans, héritière du trône d'Espagne, va suivre un cursus de deux ans au sein du prestigieux collège UWC Atlantic, situé dans le Val de Glamorgan, non loin de Cardiff, en Ecosse.

Felipe VI, roi d'Espagne depuis l'abdication de son père pour cause de santé en 2014, va donc se retrouver seul en compagnie de sa femme et de leur file cadette, l'infante Sofia. Nul doute que l'arrivée de ce bébé va consoler Letizia !

Pour information, Letizia et Telma ont une autre soeur, Erika, décoratrice d'intérieur. A 31 ans, elle s'est suicidée en avalant un cocktail de médicaments en 2007. Elle a laissé derrière elle une petite fille, Carla, qui n'avait que 6 ans au moment du drame, comme l'explique Le Journal des Femmes.