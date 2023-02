Letizia d'Espagne : Femme fatale en cuir rouge, elle fait tourner les têtes en solo dans un look 100% recyclé

Revenue d'Angola où elle a passé quelques jours avec son mari Felipe VI pour leur premier voyage officiel en Afrique, Letizia d'Espagne a retrouvé ses looks plus classiques ces derniers jours. Apparue dans un strict tailleur noir pour une réunion dans les Asturies au début de la semaine, c'est dans une tenue 100% recyclée qu'elle a fait une arrivée remarquée ce mercredi : un pantalon de cuir écarlate accordé à un tee-shirt à manche longue et à des escarpins bordeaux.

Un look signé Hugo Boss que la quinquagénaire semble adorer : en novembre dernier, elle avait porté exactement le même ! Il faut dire que celui-ci lui offre une silhouette particulièrement avantageuse, et a impressionné ses invités. Les cheveux détachés et sourire aux lèvres, elle leur a d'ailleurs offert un véritable show, sans doute pour prouver une nouvelle fois que même seule, sans son mari Felipe, sûrement retenu ailleurs, elle sait parfaitement gérer ce genre de rencontres.

En solo et bientôt loin de ses filles

Il faut dire que depuis sa rencontre avec le prince Felipe au début des années 2000, puis leur mariage en 2004 et leur accession au trône en 2014, elle a vécu de très nombreuses fois cette situation en solo... et devrait la vivre de plus en plus souvent dans les années qui arrivent : en effet, sa fille aînée Leonor, partie au lycée au Pays de Galles pendant deux ans, devrait rentrer définitivement à Madrid en juin mais commencer une formation militaire qui va lui prendre beaucoup de temps. Sa fille la plus jeune, Sofia, s'envolera alors à son tour vers l'UWC Atlantic College où elle suivra la même formation que son aînée.

Un départ qui stresse beaucoup la jeune fille, mais qu'elle devrait réussir à surmonter : l'an dernier, la cadette de la famille a démontré qu'elle était prête à prendre son envol. Elle avait notamment pris part à ses premiers engagements avec sa soeur uniquement et tenu une place importante pour les célébrations de la Fête Nationale.

Deux jeunes filles qui brillent par leur absence depuis le début de l'année 2023 : sûrement très prises par leurs études respectives, Leonor et Sofia n'ont pas refait d'apparition depuis leur photo dévoilée sur la carte de Noël. Mais à l'occasion de grandes occasions, comme les fêtes de Pâques notamment, elles pourraient bien montrer à nouveau le bout de leur nez...