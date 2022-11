Letizia d'Espagne : Pantalon de cuir et look 100% éclatant pour un bain de foule réjouissant

Décidément, Letizia d'Espagne est omniprésente en cette fin d'année 2022 ! Présente aux côtés de son mari Felipe VI ce week-end pour recevoir les membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, la reine enchaîne les grands événements. Particulièrement digne aux obsèques de la reine Elizabeth II en septembre, elle avait impressionné quelques jours plus tard dans une robe écarlate pour rencontrer des membres d'UNICEF international à New York.

Il faut dire qu'elle commence à avoir de la concurrence : de plus en plus conscientes de leur rôle de princesse, ses filles Leonor (17 ans) et Sofia (15 ans) ont, elles aussi, multiplié les engagements ces derniers mois. Et réussissent presque à chaque fois à voler la vedette à leur mère ! Dignes héritières de l'ancienne journaliste montée sur le trône en 2014, les deux adolescentes aux jambes immenses copient le sens de la mode de leur mère et comme elle, réussissent presque toujours un sans-faute.

Une passion commune qui unit le trio, toujours très complice. Si les jeunes filles avaient été vues très proches de leur mère cet été, lors de leurs traditionnelles vacances à Majorque, toutes les deux peuvent également compter sur elle dans leur vie privée. Letizia avait notamment accompagné ses deux filles au concert d'Harry Styles cet été et soutient sa fille aînée, en pension au Pays de Galles depuis déjà près d'un an et demi.

Mais ce mercredi, pas d'adolescentes avec elle ni même son mari Felipe VI : la reine était en solo à Barcelone, pour une rencontre avec les acteurs de la lutte pour la santé mentale. Et bien loin de son tailleur sombre porté au palais de la Zarzuela ce week-end, la reine avait choisi un look très différent pour cet engagement important.

Un rouge éclatant !

Toute vêtue d'Hugo Boss, la souveraine portait un tee-shirt rouge à manches longues, qui lui allait parfaitement bien, avec un pantalon de cuir tout aussi écarlate. Un look pétant et moderne, peu conventionnel pour la quinquagénaire mais qui lui allait parfaitement bien. Surtout que la reine avait choisi des escarpins bordeaux aux talons particulièrement hauts.

Pour accompagner son look, la reine avait choisi des boucles d'oreille achetées la semaine dernière dans un salon de petits créateurs et qu'elle avait promis de porter "au travail". Promesse tenue et le public a adoré. Accueillie par des centaines de badauds, Letizia d'Espagne a même eu droit au bain de foule et aux selfies !