Letizia d'Espagne : Lumineuse avec Felipe à Séville, sur les traces de Magellan

Après avoir accompagné mercredi leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia pour leur rentrée des classes en secondaire au collège Santa Maria de los Rosales, situé à dix minutes de voiture du palais de la Zarzuela, c'est à Séville que le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont reparu en couple, jeudi 12 septembre 2019.

À lire aussi Felipe d'Espagne : Letizia lumineuse pour leur rencontre avec le pape François

Pour sa première activité officielle conjointe depuis son retour de vacances, le couple royal se déplaçait dans la cité andalouse pour y célébrer solennellement le 500e anniversaire du premier voyage autour du monde, entamé en 1519 au départ de Séville par l'explorateur portugais Fernand de Magellan et achevé, après sa mort en 1521, par l'Espagnol Juan Sebastián Elcano en 1522.

Le premier volet de ces commémorations se déroulait dans le majestueux Alcazar de Séville, où Felipe et Letizia sont arrivés en fin de matinée, après une audience accordée par le monarque à la présidente du Congrès des Députés Meritxell Batet Lamaña, pour présider à un acte plutôt formel : la 3e réunion en séance plénière de la Commission nationale en charge des commémorations de cet anniversaire. Dans le décor fabuleux du fameux palais royal andalou, joyau de l'architecture mudejar, on a pu observer que la reine, quelques jours après avoir copié en robe Maje le style de la première dame argentine Juliana Awada pour son engagement de rentrée en solo, portait l'élégante robe Pedro del Hierro qu'elle portait en mars dernier à Buenos Aires, justement lors de sa visite officielle en Argentine avec Felipe !

Le couple royal s'est ensuite déplacé aux Archives générales des Indes toutes voisines, qui jouxtent la cathédrale Notre-Dame du Siège, et ont pris un chaleureux bain de foule avant d'accéder à l'édifice, classé depuis 1987 au patrimoine mondial de l'Unesco. Felipe et Letizia ont pu y inaugurer une exposition baptisée "Le plus long voyage" qui, au-delà de la documentation et de l'aspect scientifique, ambitionne de faire découvrir au public l'expédition de Magellan d'un point de vue émotionnel et contextuel en lui faisant ressentir les défis et dangers de cette épopée au large. Ainsi, jusqu'en février prochain, les visiteurs pourront se plonger non seulement dans l'itinéraire de cet audacieux périple parti de Sanlucar et passé par le Rio de la Plata avant de traverser le Pacifique et de poursuivre via les Philippines, les Moluques et le Cap-Vert, mais aussi les mutineries sauvagement réprimées, les naufrages et les maladies mortelles...

Ce lundi 16 septembre, le roi Felipe et la reine Letizia doivent recevoir au palais de la Zarzuela l'équipe de basket-ball espagnole, tout juste couronnée championne du monde pour la 2e fois.