Letizia d'Espagne mobilisée en toute élégance pour la Journée contre le cancer

Si l'agenda officiel de la reine Letizia d'Espagne contenait en ce début d'année un engagement exceptionnel, en l'occurrence l'ouverture solennelle de la 14e législature du Parlement à laquelle elle a assisté avec ses filles Leonor et Sofia sous la présidence de son époux le roi Felipe VI, un jour rituellement marqué d'une pierre blanche y figurait aussi : celui de la Journée internationale de la lutte contre le cancer.

Mardi 4 février 2020, l'épouse du souverain espagnol a ainsi repris ses prérogatives de présidente d'honneur permanente de l'Association espagnole contre le cancer (AECC) et de sa fondation scientifique pour présider au IXe Forum dédié au combat contre la maladie à Madrid dans le cadre de cette mobilisation planétaire.

Dans le sillage de sa tenue de la veille (robe ivoire surmontée d'une cape noire Carolina Herrera), Letizia, 47 ans, s'est présentée dans un look noir et blanc (jupe longue en cuir et haut froncé ceinturé avec un bouton contrastant) à la Fabrique royale de tapisserie, située juste au sud du parc du Retiro dans la capitale espagnole, pour adresser le mot de bienvenue aux participants et prononcer le discours inaugural de cette édition focalisée sur "l'impact économique et social du cancer en Espagne".

En présence notamment du ministre de la Santé Salvador Illa, de la première vice-présidente du Sénat Cristina Narbona et du président de l'AECC Ignacio Muñoz, la reine Letizia d'Espagne a matérialisé la problématique en évoquant des cas concrets : que se passe-t-il quand une personne au chômage, une personne auto-entrepreneuse ou une personne à bas salaire se trouve confrontée au cancer ? En ligne de mire, l'importance de savoir évaluer l'impact économique et social de la maladie avec l'objectif de réduire ces coûts grâce à la prévention. Un rapport commandité par l'AECC a en effet établi que le cancer coûte plus de 19 milliards d'euros à l'Espagne, soit 1,6% de son PIB... Sans parler des quelque 275 000 Espagnols qui, chaque année, doivent faire face à un diagnostic de cancer.

La reine poursuivra mercredi 5 février ses activités en assistant son époux lors de la réception au palais royal du corps diplomatique.