Letizia d'Espagne, reine du charme : costume rose et flashy pour une dernière sortie avant Noël

Pas de répit pour les têtes couronnées du monde entier. A l'approche des fêtes de Noël, ducs, duchesses, princes, princesses et rois et reines fournissent les derniers efforts avant un repos et des réunions de famille bien mérités. Mais statut royal oblige, impossible de faire l'impasse sur certaines visites, événements ou rencontres, même à quelques heures du passage du Père-Noël. Letizia d'Espagne en sait quelque chose puisque la femme du roi Felipe VI a fait une apparition très remarquée le mercredi 21 décembre.

En ce jour des enfants, Letizia d'Espagne, elle-même maman de deux filles, Leonor, 17 ans et Sofia, 15 ans, s'est rendue à l'hôpital pédiatrique Nino Jesus de la ville de Madrid. Sur place, la souveraine était accompagnée de la ministre espagnole de l'Education et de la Formation professionnelle, Pilar Alegria et de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Elle venait ainsi soutenir le projet "Yo Cuento", l'initiative théâtrale qui donne la parole aux enfants de l'établissement.

Si Letizia, âgée de 50 ans, n'a pas besoin de grand chose pour briller en termes de style, elle a mis le paquet pour l'une des dernières sorties de l'année : la reine a choisi de porter un ensemble rose et flashy, composé d'un pantalon, d'une blouse et d'un manteau en laine de la marque Hugo Boss. Tenue qu'elle avait accompagnée d'une paire de mules noires à talon Massimo Dutti. La grande classe comme toujours.

En mode, Letizia mérite une couronne

Depuis le début du règne de Letizia d'Espagne, voire même bien avant, la reine consort fait toujours un sans faute. Qu'elle soit en compagnie de sa famille, que ce soit pour une rencontre diplomatique, humanitaire ou lors d'une visite dans une association caritative, Letizia tape toujours dans le mille au niveau de ses looks. Ce n'est pas pour rien qu'au cours de l'année, l'épouse de Felipe VI a été conviée dans les Fashion Week. A quand sa propre collection ?