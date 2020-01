Letizia d'Espagne : Royalement élégante au côté de Felipe pour débuter 2020

C'est toujours en grande pompe que le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne entament la nouvelle année : lundi 6 janvier 2020, le couple royal renouait avec les activités officielles après la trêve en présidant à la pâque militaire, au palais royal à Madrid.

Tombée en désuétude et abandonnée au XIXe siècle puis ressuscitée par le roi Juan Carlos Ier à la fin du XXe, cette célébration héritée du roi Charles III, qui visait initialement à féliciter les troupes après la reprise de la ville de Mahon aux Anglais à Minorque en 1782, inaugure systématiquement l'agenda de l'année civile, le jour de l'Épiphanie. Au côté de son époux, en uniforme bardé de décorations, la reine Letizia étrennait une nouvelle pièce de son vestiaire, une robe-manteau bleu roi attachée sur le côté par un bouton et fendue, longue – comme l'exige l'étiquette de cet événement. Le couple royal était notamment accompagné du chef du gouvernement Pedro Sanchez, qui devrait ce mardi être reconduit dans ses fonctions, deux jours après avoir échoué à conquérir une majorité absolue lors d'un vote de confiance et devra donc diriger le pays sans majorité et avec un gouvernement de coalition, dans un climat très tendu et après huit mois de paralysie politique. Le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska et la ministre de la Défense Margarita Robles étaient également présents.

Après les cérémonies dans l'immense cour du palais royal, où a eu lieu la revue des troupes et où a été joué l'hymne national, le roi Felipe et la reine Letizia ont accueilli dans le salon Gasparini tous les protagonistes de la pâque militaire, membres des trois armées et de la garde civile, ainsi que des responsables des autorités civiles et des responsables d'associations d'anciens combattants. Après une remise de décorations et un discours du souverain dans la Salle du Trône, lequel a eu quelques mots en particulier à l'égard de la garde civile, qui a fêté en 2019 les 175 ans de sa création, un cocktail était offert.

Tradition oblige, mais privée celle-là, le couple royal s'éclipsait un peu après avec ses filles, la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, pour un goûter galette des rois chez Jesus Ortiz, le père de la reine.