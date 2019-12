Letizia et Felipe : Star Wars et bons voeux avec Leonor et Sofia pour finir 2019

L'agenda officiel du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne pour 2019 est arrivé à expiration le 17 décembre. Ce jour-là, l'élégant souverain de 51 ans recevait en audience au palais de la Zarzuela le boss du groupe HP (Hewlett Packard), Enrique Lores Obradors, cependant que son épouse la reine se rendait au palais royal au coeur de Madrid à l'occasion d'une exposition consacrée aux "femmes de la Maison d'Autriche". Achevant au passage son année stylistique dans un tailleur pantalon rose bonbon Hugo Boss.

Ces dernières missions accomplies, le couple royal a pu se consacrer à sa famille en cette période de fêtes, non sans avoir adressé ses voeux à ses compatriotes. Felipe et Letizia avaient révélé dès le 16 décembre le millésime 2019-2020 de leur carte de voeux familiale, signée à huit mains avec leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia. Des voeux illustrés, comme toujours et peut-être plus encore cette fois, par une image forte en symbole : cette année, c'est une photo de la visite en famille en octobre dernier à Asiegu, désigné Village modèle des Asturies 2019, qui a été choisie et c'est loin d'être un hasard, puisqu'il s'agissait de l'un des temps forts de cette année qui a vu la jeune Leonor, 14 ans, entrer concrètement dans son rôle de princesse des Asturies et d'héritière du trône.

Felipe, Letizia et leurs filles se sont provisoirement éloignés de l'effervescence des activités officielles, mais n'ont pas pour autant fait une croix sur l'adrénaline puisqu'ils ont profité de leurs vacances pour aller voir le nouveau volet de la saga Star Wars au cinéma : dimanche 22 décembre 2019, en début de soirée, le quatuor royal est allé regarder le très attendu "épisode IX", The Rise of Skywalker, au cinéma Manoteras, grand complexe du nord de la capitale espagnole dont il fréquente régulièrement les salles obscures (en décembre 2017, Felipe y avait accompagné les filles... à l'occasion du précédent opus de la franchise Star Wars). Un début de vacances en fanfare pour Leonor et Sofia !

Pour le reste, c'est dans l'intimité qu'ils devaient passer les fêtes de fin d'année, à la faveur d'un réveillon de Noël en famille à la maison, au palais de la Zarzuela, puis du déjeuner du 25 en compagnie de la famille de Letizia, avec vraisemblablement un convive inédit : l'avocat Robert Gavin Bonnar, nouveau compagnon de Telma Ortiz, soeur de la reine, qui officialisaient le 18 octobre dernier leur relation en posant lors des Prix Princesse des Asturies. Après quoi, Felipe, Letizia, Leonor et Sofia devraient partir quelques jours se changer les idées, possiblement à l'étranger, avant la rentrée. Elle aura lieu le 6 janvier 2020 pour les adultes, attendus comme de coutume lors de la Pâque militaire, et le 8 pour les adolescentes, scolarisées au collège Santa Maria de los Rosales.

Rien n'indiquait en revanche que le roi Felipe et la reine Letizia auraient l'occasion de voir leur beau-frère Inaki Urdangarin, qui a obtenu une permission de sortie de prison de quatre jours, du mardi 24 au samedi 28 décembre. Le mari de l'infante Cristina d'Espagne est allé profiter de cette trêve carcérale avec son épouse, leurs quatre enfants et sa mère au Pays basque.

Le monarque ne s'est bien évidemment pas éclipsé sans avoir enregistré son allocution de Noël à l'intention de ses compatriotes.