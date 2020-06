Letizia et Felipe d'Espagne : Recueillis pour la fin du deuil national

Après avoir transformé le palais de la Zarzuela en QG de crise face à la pandémie de coronavirus et squatté ses bureaux convertis en salles de visioconférence, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne retrouvent depuis quelques jours le rythme du terrain - dans le respect des gestes barrières. Quelques jours après s'être solennellement recueillis en compagnie de leurs filles à la mémoire des victimes du Covid-19, le souverain et son épouse ont achevé leur semaine d'activités avec une nouvelle minute de silence, cette fois sans Leonor et Sofia, à quelques heures de la fin du deuil national de dix jours qui avait été décrété.

Vendredi 5 juin 2020, le couple royal espagnol était en visite dans une zone industrielle à Coslada, commune située à quelques kilomètres à l'est de Madrid. Une visite qui a débuté dans la gravité, Felipe et Letizia, vêtus de noir, observant une minute de silence, huit jours après celle marquée le 27 mai après l'ouverture de la période de deuil instituée, pendant laquelle les outils de communication de la Maison royale étaient d'ailleurs habillés d'une marque noire. La vie a ensuite repris ses droits, le monarque et sa femme s'intéressant à la manière dont les activités ont pu reprendre, notamment celles du centre de transports qui s'y trouve. Précédemment, ils s'étaient particulièrement souciés des filières logistiques d'approvisionnement en denrées lors d'une visite à MercaMadrid, le Rungis espagnol.

Après avoir observé une maquette des lieux, le roi et la reine ont été menés dans les entrepôts et se sont vu expliquer le processus de préparation des expéditions au sein de ce qui constitue le plus grand complexe logistique du sud de l'Europe. Les dirigeants de deux sociétés de transports (El Corte Ingles, dans le secteur alimentaire, et Sending Transporte Urgente, spécialisée dans la livraison express) étaient présents pour leur détailler les répercussions du confinement et du déconfinement sur leur métier.

Deux jours plus tôt, le roi Felipe VI et la reine Letizia, très chic (l'épouse du souverain portait un ensemble bleu marine inédit), s'étaient rendus à la Bibliothèque nationale d'Espagne pour présider la Commission permanente du conseil royal de l'institution, à quelques jours de sa réouverture au public, lundi 8 juin. "Quelle joie !", s'est exalté le monarque à cette idée, saluant au passage le formidable travail accompli par les équipes de la bibliothèque pendant le confinement, avec notamment beaucoup de dynamisme en termes de services numériques et sur les réseaux sociaux.

La veille, dans une tout autre ambiance, beaucoup plus détendue et animée, le couple royal s'était rendu dans une ferme de la municipalité madrilène de San Martín de la Vega, une chèvrerie plus précisément, où ils ont attentivement suivi les explications qui leur ont été fournies sur l'élevage et la fabrication de fromage.

Au four et au moulin !