Liam Di Benedetto séparée de Christophe : elle annonce leur rupture surprise mais "reste mariée"

La fin d'une belle histoire pour Liam Di Benedetto. Samedi 27 août, l'ancienne candidate de télé-réalité a fait une triste annonce. Elle s'est séparée de son mari Christophe Dicranian. C'est en story Instagram qu'elle a partagé la nouvelle à ses abonnés.

"Je vais être directe et je ne rentrerais pas dans les détails mais Christophe et moi c'est terminé merci de respecter notre choix. Je n'en parlerais plus, ce sera la première et dernière mais je me devais de vous le dire car j'avais décidé de partager ma vie amoureuse avec vous donc je me dois de vous le dire", a-t-elle expliqué. Sans révéler les raisons de cette rupture surprise, Liam Di Benedetto a toutefois rassuré en confiant qu'il n'y avait pas eu d'écart de conduite. "Sachez que ce n'est ni à cause d'une tromperie ou autre, c'est juste un choix, ça fait déjà quelques jours que la décision était prise. Nous restons quand même mariés à l'heure d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, tout va bien comme je vous l'ai dis avant, c'est un choix", a-t-elle tenu à préciser.

Une relation qui avait bien commencé

Liam Di Benedetto et Christophe Dicranian s'étaient dit "oui" en septembre 2020, au cours d'une belle cérémonie ensoleillée à Saint-Tropez. "Officiellement Madame Dicranian, j'ai dis oui à l'homme de ma vie. Tellement heureuse et comblée d'être devenue ta femme je te promets de t'aimer et de te chérir pour l'éternité, je t'aime mon mari", écrivait à l'époque la jolie brune, sur son petit nuage.

Le conte de fées s'était poursuivi lorsque Liam est tombée enceinte de leur premier enfant ensemble. Le couple a accueilli une petite fille prénommée Sharly au mois de juillet 2021. Dans le passé, l'ex-star des Marseillais a eu une autre fille, Joy (4 ans), qui a malheureusement été reconnue handicapée à 80%. Christophe Dicranian était devenu pour elle un beau-père exemplaire. Lui aussi a eu une première fille, issue d'une précédente relation, Sya. Il l'a présentait enfin au mois d'octobre 2021, après s'être longuement battu pour sa garde.

Rappelons par ailleurs que Christophe a connu de nombreux ennuis judiciaires pour trafic de stupéfiants. En 2016, "près de 600 kg de cannabis et 8 kg de cocaïne, ainsi qu'une quinzaine de pistolets automatiques ou armes de guerre", mais aussi "des véhicules volés", avaient été saisis chez lui. En 2019, Christophe faisait encore les choux gras après avoir été convoqué au tribunal de Nice pour avoir "dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants". Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme.