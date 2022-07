Liam Di Benedetto "le coeur brisé" : Sa fille Joy handicapée face à un nouveau problème de santé

Beaucoup plus discrète depuis qu'elle est devenue maman, Liam Di Benedetto reste malgré tout active sur Snapchat, où elle peut se confier librement sur sa vie de famille avec ses deux filles, Joy (4 ans née d'une précédente relation) et Sharly (1 an, issue de son mariage avec Christophe Dicranian). Lundi 25 juillet 2022, ce n'était toutefois pas pour annoncer de bonnes nouvelles que Liam a pris la parole.

"Je préfère vous l'écrire parce que je n'ai pas la force de vous le dire", a-t-elle d'abord expliqué à ses abonnés, visiblement au plus mal. L'ex-candidate des Marseillais a ensuite précisé qu'un nouveau problème avait été repéré chez son aînée Joy, laquelle vient de passer des examens. "Nous nous sommes rendus compte qu'elle a un problème de tyroïde et est en manque d'hormones. Enfin bref, on s'attendait à tout sauf à ça. Donc l'endocrinologue m'a annoncé que Joy devrait prendre des médicaments tous les jours de sa vie", a résumé Liam.

L'adorable Joy a également été soumise à une radio pour connaître son âge osseux, ce qui permet d'évaluer le développement et la croissance d'un enfant. Et là encore, le verdict n'était pas celui espéré. "Joy a 18 mois en âge osseux alors qu'elle a 4 ans. Je vous laisse imaginer ma tristesse... On sera là pour elle quoi qu'il arrive, c'est la chair de ma chair, je ferai tout pour apaiser ses douleurs", a promis la jeune femme. Ce qui ne l'empêche pas de faire face à une grande peine. "Mon pauvre bébé. Je me suis effondrée. Tout ce qu'elle endure à son si petit âge. J'ai le coeur brisé", a-t-elle déploré.

Depuis sa naissance, Joy est en effet sujette à plusieurs pépins de santé. La fillette est notamment née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante et qui lui vaut d'être reconnue handicapée à 80%. Elle a subi plusieurs opérations pour tenter de maîtriser ce kyste, comme en mars 2020 lorsqu'un drain a été posé dans son crâne. Une intervention bénéfique pour la fillette qui voit depuis son état s'améliorer de jour en jour. La preuve, son kyste a diminué et pourrait peut-être se résorber entièrement.