Liam Di Benedetto : Son mari Christophe poursuivi par la justice, il risque "une peine de tueur"

Liam Di Benedetto se trouve en plein cauchemar. Jeudi 3 novembre 2022, en story Instagram, la candidate de télé-réalité récemment vue dans les Cinquante a annoncé une très mauvaise nouvelle. Son mari Christophe Dicranian risque une peine très lourde de prison ferme.

Et pour cause, ce dernier a été épinglé dans le passé pour trafic de stupéfiants. En 2016, "près de 600 kg de cannabis et 8 kg de cocaïne, ainsi qu'une quinzaine de pistolets automatiques ou armes de guerre", mais aussi "des véhicules volés", avaient été saisis chez lui. En 2019, Christophe faisait encore les choux gras après avoir été convoqué au tribunal de Nice pour avoir "dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants". Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme. Malheureusement, il n'en avait pas fini avec la justice.

En effet, toujours en procès au côté de douze autres personnes pour des faits que n'a pas précisé Liam, Christophe est dans le viseur du procureur qui se montre très sévère en demandant 16 ans de prison ferme ainsi qu'une interdiction de gérer et 300 000 euros d'amende. À l'annonce de ce que son mari encourait, Liam Di Benedetto a confié son inquiétude. "Je ne sais pas si je vais avoir la force de parler mais on vit un cauchemar. Je me suis dit 'c'est pas réel' mais en fait si. Je suis vraiment crevée, j'ai pas dormi de la nuit, je suis fatiguée, je suis inquiète, mes enfants ressentent que je ne suis pas bien. Pour ceux qui ont vu, le procureur a demandé à mon mari une peine d'un tueur (...) Il y a des gens, ils tuent des gens, ils prennent 15 ans. Mon mari n'a tué personne. Il a reconnu une chose mais ce qu'on lui reproche, il ne l'a pas reconnu donc on lui a donné une peine d'un tueur", s'est-elle désolée. L'influenceuse parvient malgré tout à relativiser : "Ce ne sera pas la peine définitive, il y a encore le travail de la juge".

Une famille toute entière ébranlée

Néanmoins, l'avenir s'annonce sombre pour un petit moment pour elle et ses filles. "Je pense à Joy, je me dis qu'elle a 4 ans et quand mon mari sortira : 'quel âge elle aura Joy ?'. Même Sharly. Je pense aussi aux enfants de mon mari, au père de mon mari. À tous les gens qui l'aiment. C'est une horreur !", a-t-elle lâché en larmes. "C'est terrible, ça nous tombe comme ça, 6 ans après, avec des enfants au milieu (...) J'aime mon mari plus que tout, sa présence est indispensable".

Rappelons que Liam et Christophe sont en couple depuis un peu plus de deux ans. Ils s'étaient mariés en septembre 2020 au cours d'une belle cérémonie ensoleillée à Saint-Tropez. Le conte de fées s'était poursuivi lorsque la jeune femme est tombée enceinte de leur premier enfant ensemble. Le couple a accueilli une petite fille prénommée Sharly au mois de juillet 2021. Dans le passé, l'ex-star des Marseillais a eu une autre fille, Joy (4 ans), qui a malheureusement été reconnue handicapée à 80%. Lui aussi a eu une première fille, issue d'une précédente relation, Sya.

Christophe Dicranian reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au verdict final de cette affaire.