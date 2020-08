Liam Payne fiancé : une bague à 3 millions pour sa chérie Maya Henry !

Une rupture, quelle rupture ? En février dernier, la presse britannique annonçait que Liam Payne était séparé de sa chérie, la charmante Maya Henry. Il n'en est rien, bien au contraire ! Le Daily Mail affirme aujourd'hui que le chanteur de 26 ans s'est fiancé au mannequin de 20 ans. Une bague hors de prix semble le confirmer...

Le site britannique rapporte que Liam Payne a offert à sa compagne Maya Henry une bague d'environ 3 millions d'euros. Un bijou offert à une date inconnue, le plus probable étant pendant le confinement lorsque les deux amoureux n'étaient pas visibles des photographes et faisaient profil bas sur les réseaux sociaux. Le duo a été repéré le jeudi 27 août 2020, s'offrant un dîner romantique en tête à tête au sein de l'établissement Novikov, situé dans le chic quartier de Mayfair, à Londres. Un lieu qui combine deux restaurants : un d'inspiration asiatique et l'autre italienne. Il y a également un bar à cocktails. L'assurance de passer une belle soirée. À la sortie de l'établissement, Maya Henry, en sobre robe noire et veste en cuir sur le dos, a effectivement été vue avec une énorme bague au doigt. "C'était difficile de rater la bague de Maya, c'est éblouissant", a raconté une source.

Liam Payne, ex-star du groupe One Direction, a commencé à sortir avec le mannequin américain Maya Henry en août 2018, peu après sa rupture avec la chanteuse Cheryl Cole. L'artiste, qui a eu un fils prénommé Bear (3 ans) avec son ancienne compagne, avait officialisé sa nouvelle histoire seulement en septembre 2019. Fou amoureux, l'interprète de Strip That Down avait même posté une photo et un message sur son compte Instagram : "Parfois, je ne reconnais pas ce garçon qui a l'air si heureux. Je suis content que tu parviennes à le ramener à la vie. Merci Maya de toujours faire naître cet immense sourire sur mon visage, malgré tout le stress que je peux vivre. Tu me fais réaliser à quel point ma vie peut-être est parfaite", écrivait-il alors.