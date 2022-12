Lilian Thuram : Magnifique cliché avec son fils Marcus et "sa plus belle médaille", un papa fier et ému

Lilian Thuram et son fils Marcus étaient proches d'un record dimanche. Celui de devenir le premier duo père-fils de l'histoire à remporter une Coupe du Monde. Un rêve qui aurait pu devenir réalité à quelques détails près. Notamment si le gardien Emiliano Martinez, très chambreur avec Kylian Mabppé après le match, n'avait pas réalisé des arrêts décisifs lors de la séance des tirs aux buts. Mais ce que vient de réaliser Marcus Thuram, à seulement 25 ans, est déjà une belle prouesse. Sans oublier qu'il a fait une excellente rentrée durant cette finale contre l'Argentine.

En tout cas, son parcours, et notamment ses prestations sur le terrain, ont rendu très fier son papa, qui s'est d'ailleurs empressé d'afficher tout l'amour qu'il porte pour son fils ce jeudi 22 décembre via son compte Instagram. Il a notamment partagé une photo sur laquelle on l'aperçoit en train de porter autour du cou la médaille d'argent remportée par son aîné (il est également le papa de Képhren, lui aussi footballeur), présent à ses côtés. "'Tiens papa. C'est pour toi', Ma plus belle médaille", a-t-il commenté en légende de ce post, lui qui a déjà remporté la compétition en 1998 aux côtés de l'actuel sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.