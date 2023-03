Lily-Rose Depp : Bras dessus bras dessous avec une célèbre chanteuse, sublime duo qui ne se quitte plus !

The Idol... à Paris

On imagine que les deux copines vont encore profiter des joies de la capitale pendant plusieurs jours avant de rentrer à Los Angeles, où la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis vit depuis quelques années et tente de faire grandir sa carrière. Avec succès d'ailleurs : elle est particulièrement attendue dans The Idol, la prochaine série de la chaîne HBO, dans laquelle on retrouvera également le chanteur The Weeknd.

Un gros challenge pour la jeune femme, qui va, de plus, devoir s'y mettre à nu... littéralement : selon les premières images de la bande-annonce et les premiers retours, il semblerait que le rôle soit particulièrement bouillant ! Difficile, on l'imagine, pour cette jeune actrice, mais nécessaire pour enfin, peut-être, se détacher de ses parents. Car là encore, c'est un lourd défi : récemment, la jeune fille qui semblait s'être fait un nom par elle-même a été visée par la presse américaine pour le népotisme dont elle semble avoir bénéficié...

En tout cas, c'est un sujet dont elle ne parle jamais et il n'est pas question, pour le moment, de la voir au cinéma avec eux. En revanche, elle partage bien avec sa célèbre maman l'une de ses passions : la mode ! Egérie Chanel depuis son adolescence, comme Vanessa Paradis l'a été avant elle, elle devrait selon toute vraisemblance assister au défilé de la marque qui se déroulera le 7 mars prochain. En compagnie de sa mère, ou de son amie 070 Shake ? La surprise est toujours de mise...