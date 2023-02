Lily-Rose Depp motarde gourmande : la fille de Vanessa Paradis s'offre un moment de délice entre copines !

Se reposer ou faire la fête... c'est le dilemme de chaque week-end de l'année. Mais pour Lily-Rose Depp, l'idéal, c'est de savamment mixer les deux. Le dimanche 26 février 2023, en tout cas, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis a partagé plusieurs photographies sur les réseaux sociaux qui semblent indiquer qu'elle s'est amusée mais pas seulement. Sur une première image, on l'aperçoit en perfecto en cuir, avec des gants de motarde, prendre la pose avec une amie qui porte une tenue très similaire. Elle s'est ensuite rendue dans une sorte de bistro chic pour s'offrir un petit-déjeuner très frenchie, à base de boissons chaudes et de croissants.

Il faut croire que la jeune femme qui l'accompagne est une amie proche puisque le duo avait déjà été aperçu, à la fin du mois de janvier 2023, dans un salon de manucure de la ville de Los Angeles. Côté carrière, Lily-Rose Depp est apparue dans de nombreux fils récemment, dont Joyeuse fin du monde de Camille Griffin ou Wolf de Nathalie Biancheri. Elle donnera prochainement la réplique à Abel Tesfaye, alias The Weeknd, dans la série The Idol, qui regorge de scènes extrêmement sulfureuses - comme on a pu le voir dans la bande-annonce dévoilée il y a peu.

Je sais très bien que mon enfance n'a pas ressemblé à celle des autres

Quand elle ne tourne pas, et qu'elle ne s'amuse pas entre copines, Lily-Rose Depp se bat contre les préjugés des gens qui la considèrent toujours comme une "fille de". Elle était notamment en couverture du New York Times Magazine en décembre dernier, alors que la publication consacrait plusieurs pages aux "nepo babies", les enfants de stars qui suivent les traces de leurs parents à l'aide d'un petit coup de pouce de notoriété. "Je suis très prudente sur ce sujet maintenant, assure la jeune femme dans i-D magazine. J'ai le sentiment que mes parents ont fait le meilleur qu'ils pouvaient pour m'offrir l'enfance la plus 'normale' possible. Et manifestement, ça n'était pas une enfance classique. Je sais très bien que mon enfance n'a pas ressemblé à celle des autres. Mais en même temps, c'est la seule que j'ai connue, donc je dois m'en accommoder."