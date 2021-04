Linda Hardy garde un souvenir amer de sa carrière de mannequin : "C'était très violent"

Le concours Miss France ? On oublierait presque qu'elle l'a remporté haut la main en 1992. Aujourd'hui, Linda Hardy est une comédienne accomplie, tête d'affiche, entre autres choses, de la série Demain nous appartient sur TF1. Mais impossible de faire une croix, pour autant, sur les années passées dans le monde impitoyable du mannequinat - elle est d'ailleurs toujours modèle et toujours sublime. Sauf que cette époque où elle défilait pour les plus grands, dont Yves Saint Laurent, elle n'en garde pas forcément un souvenir impérissable.

"J'étais en permanence dans la privation. C'était très violent", explique-t-elle dans les colonnes du magazine Ici Paris. Mais le temps passe et Linda Hardy n'est plus du tout dans "cet état d'esprit". Bien au contraire. En 2021, son objectif premier, c'est d'être bien dans son corps et dans sa tête sans se mettre trop la pression. Lors du premier confinement, de mars 2020, elle s'était coupée les cheveux en quatre pour offrir un peu de bien-être à ses abonnés, sur Instagram, en offrant régulièrement des conseils sportifs, alimentaires et autres petits douceurs du quotidien. Voilà qu'elle s'apprête à sortir un livre, sur cette thématique, intitulé Heureuse et en forme.