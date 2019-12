Lindsey Vonn a demandé P. K. Subban en mariage, en pyjama devant le sapin

2019 aura indéniablement été pour Lindsey Vonn une année charnière : si elle a signé la fin de sa carrière sportive remarquable, à 34 ans, elle l'a aussi vue se fiancer deux fois... au même homme.

Six ans après la dissolution en 2013 de son premier mariage avec son collègue le skieur américain Thomas Vonn, qui avait été célébré en 2007, Lindsey Vonn, qui a vécu entre-temps de courtes histoires avec le golfeur Tiger Woods et l'entraîneur de football américain Kenan Smith, va épouser en secondes noces le hockeyeur P.K. Subban, qu'elle a commencé à fréquenter publiquement en juin 2018. Cela, on le sait en fait depuis le mois d'août 2019, au cours duquel le joueur des New Jersey Devils en NHL (la ligue nord-américaine de hockey sur glace) a fait sa demande. Quelques mois plus tard, elle vient de lui "rendre la pareille", bague de fiançailles masculine à la clé.

Pour Noël, la multiple championne du monde de descente et de Super-G, deuxième figure du ski alpin (hommes et femmes confondues) au nombre de titres, a à son tour demandé en mariage son compagnon. "Joyeux Noël et de bonne fêtes à tous !, a commencé par écrire Lindsey Vonn le 25 décembre 2019 en partageant sur son compte Instagram des images de Subban et elle avec leurs trois chiens devant le sapin. Pour notre 2e anniversaire, j'ai rendu la pareille et demandé à PK de m'épouser... et il a dit oui. Nous parlons de parité, mais les actes valent plus que les paroles. Les hommes devraient eux aussi avoir des bagues de fiançailles et PK y a droit. J'ai trop hâte de me marier avec toi, bébé." Une image ne valant peut-être pas un acte mais plus que des mots, le hockeyeur, ravi, exhibe fièrement l'anneau qui trône désormais à son annulaire.