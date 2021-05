Line Papin : Comment son mari Marc Lavoine a provoqué un déclic en elle...

C'est une histoire d'amour qui a surpris beaucoup de monde à ses débuts. Marc Lavoine, 58 ans, et en couple depuis 2018 avec Line Papin, 25 ans. Une différence d'âge qui a fait jaser mais force est de constater que leur histoire d'amour est tout sauf factice. Mariés depuis le 25 juillet 2020, les deux tourtereaux semblent fusionnels et ce n'est pas la dernière sortie publique de la jeune écrivaine qui va contredire cela.

Présente dans l'émission Passage des arts ce lundi 3 mai, Line Papin en a profité pour faire quelques confidences sur sa vie personnelle en évoquant son troisième roman, Les Os des filles, sorti en 2019. Dans l'émission, animée par Claire Chazal sur France 5, on apprend que c'est Marc Lavoine qui a permis à l'écrivaine, originaire du Vietnam, d'écrire ce livre. Le juré de The Voice lui "conseille d'explorer son passé, son pays d'origine, son déracinement lorsqu'elle était enfant et la maladie".

"C'est un mal-être qui s'exprime par le corps"

Line Papin explique dans le reportage qu'elle a longtemps souffert d'anorexie étant jeune, au point de passer toute son année de seconde entre le lycée et l'hôpital. "C'est un mal-être qui s'exprime par le corps. (...) Ça a été une période très sombre, mais qui m'a permis de me plonger dans la littérature, l'écriture et de vouloir construire rapidement quelque chose après", détaille-t-elle.

C'est finalement à la suite de la publication de son roman que les choses vont s'arranger pour l'écrivaine, qui s'est récemment déjà confiée sur son histoire avec Marc Lavoine. "L'écriture a été douloureuse, mais la publication a permis de résoudre des choses en moi et aussi dans ma famille puisque ça m'a réconcilié avec ma mère. Il y a vraiment eu une suite dans la vie des conséquences du roman", révèle la jeune femme.

Si Marc Lavoine semble bien occupé par son activité dans The Voice, voilà donc la preuve qu'il trouve souvent les mots justes et sait être un allié de poids pour sa jeune compagne.