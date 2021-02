Marc Lavoine très étrange avec ses lunettes dans The Voice : il s'explique enfin !

Coach dans l'émission The Voice aux côtés d'Amel Bent, de Vianney et deFlorent Pagny, Marc Lavoine a débuté les nouvelles auditions à l'aveugle depuis le lancement de la dixième saison le 6 février dernier. Toujours accompagné de ses lunettes de vue, le chanteur se démarque de ses acolytes par son grand sens de l'observation et par sa vue qui semble parfois... trouble. Ainsi lorsqu'il se retourne sur les Talents de l'émission, le chanteur de 58 ans fait une manipulation assez étrange pour mieux voir les candidats.

Au lieu d'enfiler ses lunettes sur son nez, le mari de Line Papin les place devant son visage à la manière d'une loupe tout en faisant quelques grimaces pour regarder les candidats. Une manipulation très étrange qui a interpellé les téléspectateurs, et sur laquelle Marc a tenu à s'expliquer le 20 février 2021 sur Twitter. "On me dit que ma façon d'utiliser mes lunettes fait réagir... mais voyons, je ne vois pas pourquoi ! :))) En fait, je "zoome" sur les artistes, sur leurs visages en particulier, pour les observer au plus près. Merci pour vos gentils mots. A toute à l'heure ! Marc"a, écrit l'interprète du titre Toi mon amour.

Marc aurait-il ainsi déniché une toute nouvelle manière de "zoomer" inconnue jusqu'à présent par le commun des mortels ? Cette technique lui a en tout cas permis de décrocher six Talents depuis le lancement de cette nouvelle saison : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer et Annick.