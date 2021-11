Line Renaud est la marraine de la fille d'un célèbre acteur

La collection de France 3 "Meurtres à" est de retour le samedi 20 novembre 2021 avec Meurtres dans Les Trois Vallées. Une fiction tournée au coeur des Alpes et dans laquelle le corps d'une femme est retrouvé. Et la scène rappelle celle d'un suicide d'une autre jeune femme, au même endroit, pendant la Première Guerre mondiale. Pour cet inédit, on retrouve Samuel Labarthe en chef du peloton de la gendarmerie et Line Renaud, qui reprend son rôle de Gabrielle Sandraz qu'elle a joué en 2018 dans Meurtres à Brides-les-Bains. Et un lien fort uni les deux acteurs.

L'actrice de 93 ans était à l'honneur dans le magazine Télé Loisirs (édition du 15 novembre) afin de parler de ce nouveau projet qui l'enthousiasmait. Elle était en effet ravie qu'on lui propose cette suite, dans un décor sublime qui plus est. "Et j'étais comblée de retrouver l'équipe. Le dernier jour du tournage de Meurtres à Brides-les-bains, ils avaient tous crié: 'Bravo Line !' pendant une éternité. Je m'en souviendrai toute ma vie...", a confié Line Renaud à nos confrères.

Elle n'a toutefois pas caché que l'ambiance hivernale de ce Meurtres à a été assez difficile car il fallait "monter tout en haut d'une montagne". Mais le fait d'être au côté de Samuel Labarthe notamment a rendu cette expérience encore plus belle. "C'était mon vrai plaisir de retrouver Samuel ! C'est une histoire de famille car je suis la marraine de sa fille [Mathilde, née le 2 août 2009 de son ancienneunion avec Hélène Médigue, NDLR]. C'était si rassurant de l'avoir à mes côtés. C'est comme un fils pour moi", a déclaré Line Renaud.

Désormais que ce projet est terminé, Line Renaud est tourné vers l'avenir. Un avenir dans lequel l'acting aura toujours une place. "Tourner, c'est toute ma vie. Je vibre quand j'entends 'moteur'. Je saurai m'arrêter quand il le faudra, mais, là, tout va bien. Chaque jour, j'ai envie de crier 'vive la vie' donc je poursuis ma passion", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 15 novembre 2021.