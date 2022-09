Line Renaud : Petits bisous d'Emmanuel Macron et émotion immense pour une récompense incroyable !

L'émotion était palpable, le vendredi 2 septembre 2022 au palais de l'Elysée. La chanteuse et comédienne Line Renaud a été élevée, à l'âge de 94 ans, à la dignité de Grand-croix de la Légion d'honneur, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat, notre président de la République, Emmanuel Macron. Entourée de ses amis et ses proches, dont son inséparable complice Dany Boon, mais aussi Brigitte Macron, Claude Chirac, Jean-Luc Roméro ou Muriel Robin, la grande dame du cinéma français a ainsi eu droit à la plus haute distinction républicaine.

C'est un honneur qui célèbre peu de personnalités françaises. Ces dernières années, le grade de Grand-croix dans l'ordre de la Légion d'honneur a été décerné à Michèle Morgan et Michel Bouquet, au peintre Pierre Soulages, à l'écrivain Jean d'Ormesson et au philosophe Edgar Morin, qui sont chacune et chacun des entités incontournables dans leur domaine. Tout comme Line Renaud, qui a tourné dans des dizaines et des dizaines de productions, depuis l'année 1946, et qui est dernièrement apparue dans le téléfilm Ils s'aiment... enfin presque ! d'Hervé Brami. Elle est également à l'affiche d'Une belle course avec Dany Boon, qui a reçu une ovation au festival d'Angoulême il y a quelques jours.