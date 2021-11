Lionel Messi a failli être nain : ce traitement miracle qui l'a sauvé

C'est l'un des transferts les plus improbables des dernières décennies. Alors que tout le monde s'attendait à le voir signer un nouveau contrat avec son club de toujours, le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de partir. Il a alors rapidement trouvé un point de chute pour le moins prestigieux puisqu'il a rejoint son grand ami Neymar au Paris Saint-Germain. L'Argentin de 34 ans a un peu de mal à retrouver son meilleur niveau, mais quand on sait par quelles étapes il est passé, c'est presque un miracle de le voir évoluer sur un terrain aujourd'hui.

C'est une histoire que les fans du joueur et les amateurs de football connaissent mais qui reste encore assez peu connue du grand public. Lorsqu'il est encore enfant, Lionel Messi n'est pas quelqu'un de très sociable. Il est plutôt timide et réservé mais il est surtout très petit. À 10 ans, il ne mesure que 1,11 mètre et les médecins détectent une maladie hormonale qui l'empêche de grandir. Un véritable problème pour un enfant que l'on sait déjà très fort avec le ballon rond. Il est d'ailleurs surnommé el enano à l'époque, soit "le nain" en espagnol.

Un seul club capable de payer le traitement

Alors en équipe de jeunes aux Newell's Old Boys, un club argentin, il commence à prendre des injections d'hormones synthétiques, un traitement lourd et très coûteux sans lequel il n'aurait pas dépasser les 1,50 mètre à l'âge adulte ! Le traitement est financé par une fondation argentine, malheureusement, la crise qui touche le pays rend le financement impossible et les autres clubs argentins sont réticents à le payer. Il va alors trouver un club en Europe : le FC Barcelone. Les catalans vont prendre en charge l'intégralité du traitement, ce qui va permettre à celui que l'on surnomme désormais la pulga (la puce) d'atteindre 1,69 mètre et de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.