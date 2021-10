Lionel Messi et sa femme Antonela : la famille s'agrandit à Paris

Le mois d'août a été l'occasion d'un changement radical dans la vie de Lionel Messi et de ses proches. Le génie argentin ne s'imaginait pas du tout quitter Barcelone cet été et son départ a été un véritable choc pour lui. Arrivé à Paris à la fin du mercato, il a emmené sa femme, Antonela Roccuzzo et ses trois garçons, Thiago (né en novembre 2012), Mateo (né en septembre 2015) et Ciro (né en mars 2018), dans ses bagages. Après une installation qui a mis du temps à se faire, il semblerait que la famille Messi commence à prendre ses marques dans la capitale.

Parti rejoindre la sélection argentine, le joueur de 34 ans a dû laisser sa famille à Paris pendant plusieurs jours. Si la période sans lui n'a pas l'air trop compliquée pour Antonela et les enfants, qui en ont profité pour visiter la ville lumière, il y a un autre membre de la famille qui semble heureux en France. Il s'agit bien sûr d' Abu, le chien de la famille ! Assez présent sur le compte Instagram de la belle brune, le caniche au pelage marron a eu le droit à un beau relooking.Très populaire sur les réseaux sociaux et suivie par 17,5 millions d'abonnés sur Instagram, celle qui dirige les siens d'une main de maître a posté une story adorable mercredi 13 octobre. On peut y voir Abu poser fièrement avec un collier en forme de noeud papillon !

Sur sa story, Antonela a ajouté "Monsieur Abu" dans la langue de Molière. Visiblement, l'Argentine de 33 ans se plaît à Paris et elle commence même à se mettre au français ! La mère de trois garçons profite à fond de son expérience dans la capitale de la mode et on l'a vu très stylée pendant la Fashion Week.