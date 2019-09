Lisa Rinna bouillante à 56 ans : elle répond à ses haters en maillot de bain

Les jaloux diront Photoshop. Sur son compte Instagram, Lisa Rinna a ébloui les foules avec une chorégraphie particulièrement sensuelle, le dimanche 1er septembre 2019. L'actrice star de Melrose Place avait pour l'occasion fait deux choix judicieux : celui d'un maillot deux-pièces multicolore particulièrement seyant, ainsi que celui du titre Bad Guy de Billie Eilish pour se trémousser. Mais voilà. Comme la Real Housewives n'a pas que des amis sur les réseaux sociaux, elle a eu droit à une flopée de commentaires peu flatteurs... et fort peu justifiés. "J'adore comme cette vidéo emm*rde un grand nombre d'entre vous", s'est-elle contentée de répondre.

On ne devrait plus s'étonner de voir Lisa Rinna tourbillonner à en perdre la tête. En 2006, elle intégrait le casting de la deuxième saison de l'émission Dancing with the Stars (l'équivalent, donc, de notre Danse avec les stars national). Bien qu'elle ait perdu face à l'ancien membre du groupe 98 Degrees, Drew Lachey, elle avait prouvé qu'elle avait largement sa place au sein du programme en obtenant la quatrième place du podium. Par ailleurs, la comédienne de 56 ans reproduit de manière très régulière ce genre de performances sur les réseaux sociaux... d'où la mention "Encore" en légende de sa plus récente vidéo.