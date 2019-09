Liv Tyler et sa soeur Chelsea: avec Steven et sa très jeune chérie pour Ad Astra

Les aventures stellaires de Brad Pitt sont finalement diffusées, en France, depuis le mercredi 18 septembre 2019. Et c'est cette même date que le casting du film Ad Astra, de James Gray, a choisie pour se réunir à Los Angeles afin de célébrer la première. L'occasion pour Liv Tyler, l'un des premiers rôles féminins du long métrage, de venir en famille. A ses côtés, sa soeur Chelsea Tallarico Tyler – enceinte de son mari Jon Foster – ainsi que leur papa : le célèbre chanteur leader du groupe Aerosmith, Steven Tyler... qui n'était pas venu seul !

Malgré les rumeurs nouant le couple depuis l'année 2014, c'est en 2016 que Steven Tyler a officiellement crié son amour pour Ann Preston au grand jour. C'est à l'Annual Oscar Viewing Party d'Elton John que les tourtereaux s'étaient s'affichés main dans la main pour la toute première fois. Et les quarante ans qui les séparent - 71 ans pour lui, 30 pour elle - ne semblent toujours pas être un obstacle à leur amour : tout comme il l'avait fait au mois de février sur le tapis rouge des Grammy Awards, le duo a partagé un baiser très langoureux le soir de la première d'Ad Astra, devant Liv, 42 ans et issue de la brève relation du rockeur avec Bebe Buell, et Chelsea, 30 ans et fruit de son mariage avec la styliste Teresa Barrick. La différence d'âge n'a d'ailleurs jamais été un vrai problème pour le musicien : âgé de 27 ans, il avait connu une histoire d'amour à la limite de la légalité avec Julia Holcomb, 16 ans.