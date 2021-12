Loana a-t-elle besoin d'argent ? Elle vend ses dédicaces à prix d'or

Une vidéo qu'elle avait déjà mise en ligne en novembre dernier sur son compte Instagram et qui n'a pas eu beaucoup de succès auprès des internautes. Si beaucoup dénoncent le prix abusif de sa prestation qui est finalement passée de 90 euros à 60 euros, d'autres tentent de soutenir malgré tout la jolie blonde.

"Vous avez besoin d'argent pour mettre des vidéos pareilles. Vous feriez mieux de vous soigner et d'oublier les réseaux sociaux car vous êtes pas en forme. J'espère que vous vous sortirez de tout ce qui vous empêtre", "Ne change pas Loana ! Beaucoup de personnes t'aiment et d'autres non ! En tout cas je suis positive comme toi, les autres personnes qui te nuisent, ne valent pas la peine de les connaître !"

Sur le site Vidoleo, on découvre par ailleurs que Loana reverse une partie de ses bénéfices à l'association Le Petit Prince. De plus, on peut s'apercevoir que de nombreuses célébrités proposent ce genre de services. L'acteur Enrique Arce (de la série Casa Del Papel) étant la star plus chère (125 euros) suivi par Samy Naceri (95 euros), Kim Glow (90 euros), Alain Rocben (64 euros) puis Loana et Fabrice Sopoglian (à 60 euros). Les autres vedettes ont fixé leurs dédicaces aux alentours de 30/50 euros.