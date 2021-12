Úrsula Corberó sublime, face à Esther Acebo enceinte : joyeuse avant-première pour La Casa de Papel

L'avant-première de la deuxième partie de la saison 5 de La Casa de Papel n'avait pas des airs d'adieux. Pourtant, c'est bel et bien à l'occasion de l'ultime final de cette série phénomène que l'équipe s'est réunie le 30 novembre au Palacio Vistalegre à Madrid. Sur le tapis rouge, les stars de la série ont fait le show avant d'animer une convention. Pour Úrsula Corberó (Tokyo), Miguel Herrán (Rio), Alvaro Morte (le Professeur) Itziar Ituño (Lisbonne) et Esther Acebo (Stockholm), qui affichait un joli ventre rond, le noir était manifestement de mise.

Les comédiens et comédiennes étaient heureux de se retrouver et tous ont joyeusement posé devant les photographes, avant de signer des autographes et de répondre aux questions des fans. Et pour cette belle occasion, ces derniers ont eu droit à une belle surprise : une annonce qui a fait l'effet d'une bombe !

En effet, durant la cérémonie, les acteurs ont révélé devant des milliers de fans qu'un spin-off de la série verra le jour en 2023 et sera disponible sur la plateforme Netflix. Il portera sur le personnage incarné par Pedro Alonso, Berlin. Le comédien de 50 ans était d'ailleurs présent le 30 novembre dans la capitale et était visiblement heureux de retrouver sa comparse Nawja Nimri, alias Inspecteur Alicia Sierra.

On a pu également retrouver le beau Jaime Lorente qui joue Denver et qui est devenu papa pour la première fois tout récemment, Luka Peros alias Marseille, Belén Cuesta qui prête ses traits à Manille, José Manuel Poga (Gandia, méconnaissable avec sa barbe) ou encore Fernando Cayo qui campe le colonel Tamayo, Hovik Keuchkerian (Bogota), Darko Peric (Helsinki) et Enrique Arce (Arturo Román).

Lors de cette réunion, certains protagonistes manquaient à l'appel comme Alba Flores (Nairobi) et Rodrigo de la Serna (Palerme), alors que des anciens ont fait le déplacement, à l'instar de Paco Tous et Roberto García Ruiz, qui jouaient Moscou et Oslo dans les premières saisons.

La partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel sera disponible dès le 3 décembre sur Netflix. La date du grand final approche !