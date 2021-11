Loana, son nouveau business taclé : déjà forcée de brader ses services ?

Non mais c'est une BLAGUE ?

Une somme conséquente qui n'a pas forcément plu aux internautes. Ceux-ci ne se sont d'ailleurs pas gênés pour le faire savoir. "90€ .... faut être fan hein, perso une carte ça me suffit lol", "90€ la dédicace ? abusé", "90€ la ligne", "Non mais sérieux... Elle touche le fond la ! 90 euros !!! N'importe quoi...", peut-on lire en commentaires.

Des critiques que l'ancienne candidate de télé-réalité semble avoir entendues puisqu'elle a depuis baissé son tarif à... 60 euros (ou bien a-t-elle baissé par manque de clients ?). Problème. Même à 60 euros, les internautes ne sont pas décidés à acheter ce service. "60€ ça fait cher", "Et encore elle a baissé de 33%... c'était 90€ de base... ? mouais cher !!! Même à 60....", "Non mais c'est une BLAGUE ?! 60€ pour une dédicace ?! Y'en a qui manquent pas d'air ici. C'est du vol. Et qui sait où ira cet argent...enfin oui, on le sait déjà.", "Et sinon trouver un travail serait mieux non ?" peut-on lire en commentaires.

À savoir, le site Vidoleo indique tout de même que les célébrités présentes sur le site "reversent un % ou la totalité de leurs gains à des associations caritatives". "Le coût d'une vidéo ainsi que le pourcentage reversé aux associations sont fixés individuellement par chacune des personnalités et stars Vidoleo", explique le site.