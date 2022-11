Loana face à de nouveaux problèmes de santé : confidences préoccupantes après une absence remarquée

Après des années d'excès en tout genre, la santé de Loana est plus fragile que jamais. Cela a malheureusement encore une fois été confirmé au cours du week-end. Alors que l'ancienne superstar de télé-réalité aujourd'hui âgée de 45 ans devait se présenter sur le plateau de TPMP People samedi 5 novembre, elle a finalement fait faux bond à Matthieu Delormeau et toutes les équipes de l'émission.

L'animateur avait alors tenté d'expliquer cette absence, sans se montrer bien rassurant. "Ça ne va pas très bien Loana. Pour vous dire la vérité, on l'avait invité cette semaine. Comme elle est à Nice, on lui a dit : 'On te paie l'avion, le taxi, tout'. Il n'y avait aucun souci ! C'est son médecin qu'on a eu en ligne et qui a dit que pour le moment, elle n'est pas en état de bouger. Elle va bien, c'est juste qu'elle est fatiguée. J'aimerais beaucoup qu'elle comprenne que si elle vient ici, elle viendra en amie et en bienveillance", avait-il déclaré.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient une rechute de la part de celle qui a longtemps été accro aux drogues. Alors, pour faire taire les mauvaises langues, Loana a elle-même pris la parole ce lundi 7 novembre sur Instagram. Si elle a reconnu être quelque peu vulnérable en ce moment, elle a assuré que tout allait pour le mieux malgré tout. "Coucou mes loulous !! Comme d'habitude je vais rectifier certaines informations fausses me concernant. Je viens de lire que Matthieu Delormeau a déclaré que je ne voulais pas faire TPMP People, bien au contraire, j'ai eu quelques problèmes de santé bénins qui ne pouvaient pas me permettre de monter vendredi donc j'ai exactement dit ça en rajoutant que la semaine prochaine je serai disponible, quand vous voulez... J'adore faire TPMP avec Cyril ou Matthieu, ils ont toujours été bienveillants avec moi, protecteurs. C'est toujours un plaisir et un honneur de faire ce programme avec eux... Ça m'a fait de la peine de lire ça... Mais bon, voilà ma vérité", a-t-elle écrit sans apporter plus de détails quant à ses pépins de santé.