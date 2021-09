Loana métamorphosée : elle dévoile sa transformation capillaire... et un décolleté plongeant

Et ce mercredi 29 septembre, Loana a décidé de partager un selfie de sa récente transformation capillaire. "Coucou mes loulous je voulais savoir ce que vous pensiez de ma nouvelle coiffure, je vous embrasse gros bisous", a-t-elle simplement demandé à ses abonnés en légende. Un nouveau cliché sur lequel les internautes ont pu découvrir la nouvelle couleur de la star, passée d'une chevelure décolorée aux reflets roses (restes d'une coloration passée) à un parfait blond platine.

Et en story, aux côtés du sosie d'Elvis Presley, Loana a ensuite affiché un impressionnant décolleté (voir diaporama). Une tendre apparition où Loana était confiante et de très bonne humeur. Tout porte donc à croire que la star est bel et bien sur le chemin de la guérison.