Loana a-t-elle menti sur les violences de Fred Cauvin ? "Je peux vous dire qu'elle cogne les hommes"

Loana et Sylvie Ortega se livrent une guerre ouverte depuis que la gagnante de Loft Story est sortie de clinique psychiatrique, début mars. Elle accuse son ancienne amie de lui avoir donné des médicaments qui l'auraient plongée dans le coma. La veuve de Ludovic Chancel quant à elle assure qu'elle n'a jamais été inconsciente et que c'est à cause de la drogue qu'elle a de nouveau été admise aux urgences. Depuis, tous les coups sont permis pour se rabaisser l'une et l'autre.

Loana a de nouveau accusé Sylvie Ortega de lui vouloir du mal. Elle lui a même reproché de s'être rapprochée de son ex-compagnon Fred Cauvin, qu'elle a accusé de violences, afin de lui nuire. Après la diffusion du documentaire Loana, une lofteuse up and down le 11 mars sur C8, elle a donc pris la parole en story Instagram pour de nouveau critiquer la maman de Mindy.

Dans le reportage, Fred Cauvin n'est pas interviewé. Il est simplement évoqué pour expliquer qu'il a mené Loana à son échec. Un portrait pas tout à fait exact selon Sylvie Ortega. "On accuse beaucoup Fred. Je ne suis pas son amie mais moi je le plains, car il m'a montré des choses... Et personne ne veut l'entendre car ce n'est pas une personnalité", a-t-elle tout d'abord confié. Après quoi, elle a remis en cause la version de l'ex-lofteuse selon laquelle son ancien compagnon l'avait frappée, en sous-entendant notamment qu'elle s'est frappée elle-même : "Croyez là sur le fait que Fred l'a fracassée, mais est-ce que quelqu'un a vu Loana avec ces bleus face-à-face, pas via des photos ? Est-ce qu'une personne pourrait affirmer aujourd'hui avoir vu Loana dans cet état-là ? Non, personne. Si quelqu'un l'avait vue comme ça, cette personne aurait ouvert sa bouche avant et pas maintenant. Donc personne ne l'a vue avec ces bleus-là. Il n'y a que des photos. On peut très bien se fracasser toute seule effectivement ou se bastonner à deux aussi ça peut arriver. C'est incroyable qu'elle fasse une vidéo juste après et qu'il n'y ait pas un seul bleu, nul part. Sur l'épaule il y a un gros hématome, elle fait une vidéo, il n'y a pas d'hématome. Alors avant de dire des conneries, il faut bien observer les choses."

Sylvie Ortega "ne la croit plus aujourd'hui". Selon elle, le père de famille est "une victime". "Peut-être que je me trompe mais, en attendant, personne ne veut l'entendre. (...) Avec ce qu'il m'a montré, les messages échangés et tout ça, il ne l'a pas fracassée. Et quand elle dit vouloir être porte-parole des femmes battues, laissez-moi rire. Je peux vous dire qu'elle cogne bien les hommes aussi il y en a qui se rappellent encore de ses coups", a-t-elle conclu.