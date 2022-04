Loana "ridicule" : Cheveux roses, lentilles bleues et "sourcils en bataille", les internautes déçus

Après un relooking "foiré" dans l'émission Incroyables Transformations (et une brouille durable avec Nicolas Waldorf au passage) Loana semble avoir décidé de relever elle-même le défi de dompter sa chevelure sauvage. Désormais, la jolie blonde veut voir la vie en rose ! Pour preuve, l'ancienne gagnante de Loft Story a dévoilé sa nouvelle coloration rose fluo sur Instagram le 27 avril 2022. Sur le cliché, on découvre le visage de Loana en gros plan ainsi qu'une chevelure rose fuschia très originale. "Bisous rose à tous" écrit-elle en légende associant également à sa publication ses hashtags favoris : "#loana #beauty #celebrity#naturalmakeup #influenceuse #blondebombshell".

Très vite, la coiffure de Loana n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes. Si certains sont séduits et amusés par cette couleur de cheveux qui fait très "princesse", d'autres ne semblent pas du tout emballés par ce look. "Non non stop là... Je veux pas être méchante mais stop elle se rend pas compte qu'elle est ridicule a un moment", "Faudrait mieux aller chez le coiffeur couper ces cheveux et arrêter avec ce blond....et aller faire du microblading....", "Titi il est rose aussi ?", "Heureusement que c'est une perruque", "OMG, entre les lentilles bleues, les cheveux rose et les sourcils en bataille" peut-on lire en commentaires. Pas sûr que la belle Loana garde ce look très longtemps au vu des réactions de ses nombreux loulous.