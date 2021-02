Loïc (Pékin Express 2021) déçu du montage : "Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais.."

L'aventure Pékin Express 2021 a été de courte durée pour Loïc. Sabine (50 ans), avec qui il formait le binôme d'inconnus, et lui ont été éliminés lors du premier épisode, diffusé le 23 février sur M6. Invité dans Touche pas à mon poste (C8) le lendemain de la diffusion, le rappeur de 33 ans a fait part de son ressenti concernant le montage.

Sabine et Loïc ne seront jamais les meilleurs amis du monde. Dès la première épreuve, des tensions sont survenues entre les deux candidats. Et elles ne se sont malheureusement pas calmées par la suite. Interrogée par Télé Loisirs, la professeure de chant est revenue sur le comportement autoritaire de son binôme et a regretté qu'il lui ait gâché son aventure. Les internautes n'ont également pas été tendre avec le jeune homme. Une situation que le principal intéressé comprend. "Même moi je me suis dit que je n'étais pas cool", a-t-il admis auprès de Cyril Hanouna. Et de préciser qu'il regrettait son comportement avec Sabine, qu'il avait même présenté ses excuses.

Loïc n'a ensuite pas caché qu'il avait été déçu par le montage de l'émission. S'il reconnaît être "un sanguin dans la compétition", il regrette que l'on n'ait pas montré ses bons moments. "Je ne vais pas cracher dans la soupe parce qu'ils m'ont donné une opportunité énorme, mais j'étais quand même déçu parce que y'a un lien de cause à effet, on ne s'énerve pas comme ça dans une aventure comme Pékin Express" a-t-il expliqué. Le père de famille l'assure, il entretient de bonnes relations avec la production. En revanche, il n'apprécie que peu les règles concernant la médiatisation des participants. "Tout est contrôlé à partir du moment où on est obligés de passer par un service de communication", a-t-il dévoilé.