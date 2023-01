Lola Dewaere : Elle change de coupe de cheveux, les internautes déconcertés

Nouvelle coupe pour une nouvelle vie ? Cela reste à voir. Mais le changement est radical et n'a pas manqué de questionner les internautes. En effet, l'actrice française de 43 ans Lola Dewaere, fille du comédien mythique Patrick Dewaere qui s'est suicidé en 1982 alors qu'il était âgé de 35 ans, a dévoilé à ses fans sa nouvelle coupe de cheveux le 5 janvier dernier par le biais d'une publication sur le réseau social Instagram, où elle compte pratiquement 50.000 abonnés (la photo est à retrouver dans notre diaporama).

"Bordel... je me sens Gallagher !", écrivait alors la comédienne en référence aux coupes de cheveux des membres du groupe culte mancunien Oasis, où officiaient les frères Liam et Noel Gallagher avant leur dispute fatale lors du festival Rock en Seine en 2009. Les réactions des followers se sont alors mis à pleuvoir, avec une question qui est particulièrement revenue : perruque ou pas perruque ?

Nouvelle coupe pour un nouveau rôle

Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé-Loisirs, elle a tenu à répondre à cette question. "Ce sont mes vrais cheveux". Cependant, en raison de son métier qui l'invite à régulièrement changer de look, y compris capillaire, il lui arrive régulièrement d'avoir recours à des perruques. "J'ai une petite tendance en ce moment, je porte beaucoup de perruques. J'adore, je fais un peu comme Frédérique Bel qui m'a donné l'idée. Je trouve ça génial, je peux changer de tête tout le temps, je peux avoir les cheveux longs, les cheveux courts... Quand j'ai posté cette photo, tout le monde m'a demandé : c'est une perruque ou pas et j'ai dit : 'Non, ce sont mes vrais cheveux'", développe l'actrice. "Je suis dans mon délire perruque", résume ainsi Lola Dewaere, qui sera samedi dans Crime dans le Larzac sur France 3.

Cependant, cette nouvelle coupe de cheveux annonce une bonne nouvelle puisqu'elle est synonyme de nouveau projet. "Ça arrive. J'ai un nouveau projet, mais je ne peux pas en parler (...) il va y avoir une annonce bientôt. C'est un gros projet qui se prépare. Le tournage débute en mars. Je suis le rôle principal d'un 6 fois 52 minutes. Cette série va être un truc complètement différent." Une annonce qui devrait pour le coup ravir ses fans.