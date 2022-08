Lola Dewaere gênée par l'évocation de son père dans Vivement Dimanche : elle justifie son malaise

" Vu, a affirmé la comédienne. Je l'ai vu il y a longtemps... C'est pas un film avec lequel je me sens forcément à l'aise." Ce à quoi l'animateur de 79 ans a répondu : "J'imagine." "C'est pas par rapport à... Il n'y a rien de personnel. C'est par rapport à l'époque... Mais c'est un chef d'oeuvre", a déclaré Lola Dewaere, pour expliquer sa gêne. Un chef d'oeuvre dans lequel son célèbre père partageait l'affiche avec Miou-Miou , mère d'Angèle Henry-Leclerc, sa première fille , ainsi que Gérard Depardieu . Ce n'est que quelques années plus tard que Patrick Dewaere a rencontré la mère de Lola, Elisabeth Chalier. Une relation entre l'acteur et celle qui était surnommée Elsa qui avait plus que largement critiquée par le réalisateur des Valseuses. On ignore si c'est cette situation qui a provoqué la gêne de Lola Dewaere dans Vivement Dimanche ou bien le film si controversé, mais il semblerait qu'il s'agisse plutôt de la deuxième option, liée à l'époque.