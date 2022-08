Vivement dimanche : Lola Dewaere amincie face à Franck Dubosc pour la première sur France 3

Bonne nouvelles ! Vivement dimanche est de retour ce 28 août 2022. Michel Drucker récupère son émission emblématique, laquelle a subi quelques changements. La chaîne et l'horaire ne sont plus les mêmes. C'est sur France 3 et non plus sur France 2 que les téléspectateurs devront désormais se connecter chaque semaine, à partir de 13h30.

En première partie d'émission, Michel Drucker recevra en invité principal Franck Dubosc, avec qui il parlera de sa carrière mais aussi de ses projets et de son actualité. Le comédien aura ainsi l'occasion de promouvoir son nouveau film Rumba la vie. Un long-métrage qu'il a réalisé et pour lequel il interprète le rôle principal, celui d'un père qui souhaite rencontrer la fille qu'il a abandonnée à sa naissance il y a vingt ans. Il la retrouve à Paris professeure de danse de salon et s'inscrit incognito à son cours pour faire sa connaissance. Franck Dubosc sera accompagné de ses co-stars Jean-Pierre Darroussin et Marie-Philomène Nga.

Le reste de l'émission verra défiler Anny Duperey, Bernard Campan, Eric Serra, le groupe Les Frangines ainsi que les actrices Lola Dewaere, amincie, et sa partenaire de jeu Sara Mortensen qui sont à l'affiche de la nouvelle saison de la série Astrid et Raphaëlle sur France 2. Michel Drucker s'entourera par ailleurs comme d'habitude du mentaliste Viktor Vincent ainsi que du dessinateur Emmanuel Chenu.

Avant de reprendre du service, l'animateur avait confié son enthousiasme vis-à-vis de la version revisitée de Vivement dimanche et notamment de sa nouvelle tranche horaire qui correspond au "déjeuner dominical et familial, qui réunit toutes les générations autour de la table." En outre, l'émission durera 1h30, sans coupure publicitaire. Avec France 3, il a signé un contrat de deux ans "et plus si affinité". Celui qui fêtera prochainement ses 80 ans n'est donc pas encore près de lâcher l'antenne. "On compte encore sur moi malgré mon âge avancé et cela m'a fait plaisir", s'est-il réjouit.

Vivement dimanche à 13h30 sur France 3 dimanche 28 août 2022