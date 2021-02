Lola Dubini : "Je ne suis pas grosse car je mange beaucoup de burgers, faut arrêter !"

Le public connaît Lola Dubini drôle et énergique. Mais dans Stars à nu, l'humoriste et chanteuse de 26 ans a laissé complètement tomber le voile afin de se livrer sur ses complexes. Des séquences très émouvantes.

Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme ont relevé un défi fou. Toutes ont accepté de se mettre à nu pour inciter les femmes à se faire dépister pour qu'un éventuel cancer féminin soit diagnostiqué. Chacune a été touchée de plus ou moins près par la maladie. Après que l'épouse de Jean-Pierre Pernaut est revenue sur sa leucémie foudroyante, et Inès Vandamme a parlé de la maladie de l'épouse de son grand-père, Lola a évoqué son expérience personnelle : "J'ai déjà fait des mammographies parce qu'il y a des risques. Dans ma famille, il y a des cancers féminins. Ma maman a eu un début de cancer de l'utérus qui a été pris à temps. On m'a appelée pour me demander si je voulais défendre ces causes, j'ai dit oui. (...) Je me dis que ce qu'on va vivre là, ça va être très intense. Mais ce n'est rien comparé à ce que vivent ces femmes au quotidien pour combattre ces maladies-là." Emue aux larmes, elle a ensuite expliqué à quel point la maladie de sa maman a été un "moment de stress intense".

C'était ensuite au tour de Maeva Coucke et Anaïs Grangerac de faire leur arrivée. De quoi complexer l'ancienne candidate d'Incroyable Talent. "Quand j'ai vu les filles je me suis dit : 'Okay je suis la seule plus size. Il y a quand même deux anciennes Miss, une qui était dans le top 10 des Miss Univers. Il y a Anaïs qui est présentatrice qui est magnifique et Inès qui est danseuse pro. (...) Qu'est-ce que je fous là !", a reconnu Lola Dubini.

Lola Dubini à coeur ouvert

Mais mieux valait avoir le coeur bien accroché car Chris Marques leur avait préparé une petite surprise. Le chorégraphe et juré de Danse avec les stars a voulu savoir ce qui pouvait les empêcher de se dénuder. Après avoir revêtu la lingerie ou pyjama de leur choix, toutes se sont livrées sans tabou. Si Nathalie Marquay ou Maeva Coucke ont préféré un deux-pièces rouge, Lola Dubini a enfilé un pyjama. La jeune femme n'a pas un bon rapport avec son corps et la réaction de certains lors de son enfance ne l'ont pas aidée à s'accepter. "J'ai eu du poids très très vite et j'ai beaucoup subi le harcèlement scolaire dû à mon poids. Donc je m'habillais avec d'énormes pulls, de gros sweats, des baggys. Je ne voulais pas qu'on envisage la fille que je pouvais être. Et je ne voulais pas qu'on envisage autre chose que le fais que je puisse être marrante", a-t-elle tout d'abord confié. Elle a ensuite évoqué l'un de ses complexes : "Je complexe sur ma poitrine. Je pense qu'à un moment j'ai fait un rejet de ma poitrine parce que j'ai toujours eu une poitrine plus grosse que ma famille. Et je pense que psychologiquement puisque je n'ai pas accepté leur arrivée quand j'étais plus jeune, ils ont dit : 'On n'est peut-être pas prêts à être là non plus.'"

Lola Dubini en a également profité pour faire un message aux personnes se permettant de la juger sur son physique : "Je ne suis pas grosse parce que je mange beaucoup de burgers. Il faut arrêter cette vision nulle. J'ai un patrimoine génétique qui est présent, j'ai des problèmes hormonaux qui sont présents. Et j'espère arriver avec cette émission à faire changer le regard des gens sur les formes." Nul doute que son message ne passera pas dans l'oreille d'un sourd.

Malgré ses craintes et ses complexes, Lola Dubini a réussi à se mettre nue lors du grand show au Lido. Les autres candidates et elle peuvent être fières.

Le deuxième épisode de Stars à nu a décroché la troisième place au classement des audiences. Jusqu'à 22h25, la soirée durant laquelle les femmes se sont dénudées, a attiré 2,86 millions de téléspectateurs, soit 12,1% des individus de quatre ans et plus et 19,2% des FRDA-50. La semaine dernière, la soirée dédiée aux hommes avait été suivie par 3,28 millions de curieux (13,8% 4+ / 23% FRDA-50).