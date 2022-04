Lola Marois fête l'anniversaire de sa mère, son gâteau termine "à la poubelle" !

D'ordinaire discrète concernant sa vie privée, Lola Marois a partagé un rare cliché de sa maman, Michèle Triquera, le jour de son anniversaire. "Joyeux anniversaire mommy. Love you !" a-t-elle écrit en légende d'une image où elle apparait dans les bras de sa mère, qu'elle enlace tendrement. De son côté, Michèle Triquera a également publié un cliché où l'on découvre son gâteau, qui semble être un beignet aux pépites de chocolat, agrémenté d'une bougie. "Le vrai gâteau a fini dans la poubelle" commente-t-elle avec humour.

Proches et fusionnelles, Lola Marois et sa maman ont pourtant connu des périodes difficiles par le passé. "Je vivais dans un studio avec ma mère et ma soeur, et on n'était pas toujours certaines de pouvoir s'acheter de quoi manger le soir. J'ai eu une enfance entre les deux", avait-elle confié dans les colonnes de Playboy, en décembre dernier.

Maman des jumeaux Bella et Jules (nés en novembre 2012, fruits de son amour avecJean-Marie Bigard), la jeune femme de 39 ans a également à coeur de développer une relation des plus fortes avec ses enfants. Tout comme Jean-Marie Bigard qui s'était confié auprès des journalistes de France Dimanche en 2014. "J'ai trois enfants merveilleux, Sasha, bientôt 5 ans [issu de sa relation avec son ex-femme Claudia, NDLR], et mes jumeaux de 18 mois, Bella et Jules, qui reviennent de loin (...) Sortis du ventre de leur maman après seulement six mois, ils sont restés entre la vie et la mort pendant de longues semaines. Deux petites grenouilles de 720 et 780 grammes qui ne m'ont apporté que du bonheur ! Je pense d'ailleurs qu'on est bien meilleur père à 60 ans qu'à 20" confiait-il avec beaucoup d'amour.

Maman poule, Lola Marois adresse régulièrement de belles déclarations d'amour à ses deux enfants.