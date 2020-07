Lori Loughlin bientôt en prison : elle vend sa luxueuse maison au rabais

Lori Loughlin s'apprête à faire six mois de prison. Mais avant cela, l'actrice américaine a célébré son 56e anniversaire avec ses proches. Mardi, elle a fêté ce jour spécial avec son mari, Mossimo Giannulli, et leurs filles, Isabella Rose (21 ans) et Olivia Jade (20 ans), "une fête très calme", comme l'a confié une source à People, le 29 juillet 2020.

"Lori et Mossimo ont passé du temps à la plage à Los Angeles. Ils aiment leur intimité. Lori voit ses filles le plus souvent possible. Elle fête son anniversaire avec elles. Les avoir à ses côtés lui remonte le moral. Ils ne savent toujours pas ce qui arrivera lorsqu'elle entrera en prison en août. C'est incroyablement stressant pour eux. Ils veulent juste que ce soit terminé", a expliqué cette même source.

Pour rappel, Lori Loughlin et son mari ont tous les deux plaidé coupable dans l'affaire des admissions frauduleuses à l'université. Ils ont été condamnés pour avoir payé plus de 500 000 dollars pour que leurs deux filles intègrent la prestigieuse université de Californie du Sud (USC). L'actrice devra purger deux mois de prison, deux ans de libération surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général, en plus d'une amende de 150 000 dollars. Son mari, lui, a écopé de cinq mois de prison et de 250 000 dollars d'amende.

Une facture lourde à payer, puisque Lori Loughlin (55 ans) a logiquement été renvoyée de la série Le Coeur a ses raisons.

Une vente à pertes ?

Il faut donc bien trouver de quoi mettre du beurre dans les épinards. Peut-être dans l'espoir de renflouer leurs caisses, Lori Loughlin et Mossimi Giannulli viennent de vendre leur immense villa de Bel-Air, quartier très chic de Los Angeles. D'après des sources immobilières citées par TMZ.com, le couple a vendu sa demeure au cofondateur de Tinder, Justin Mateen, pour "seulement" 18 millions de dollars.

Il faut surtout savoir que le couple avait mis sa propriété en vente à 35 millions de dollars, en 2017. Ils avaient ensuite baissé son pris à 28 millions dollars. Le patron de Tinder a donc bénéficié d'un rabais de près de 10 millions de dollars au moment de la négociation du prix. Avec 6 chambres, 9 salles de bain et plus de 1100 m², la demeure est l'une des plus luxueuses du quartier. Une affaire.