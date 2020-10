Lori Loughlin en prison, elle espère être ressortie pour Noël

Lori Loughlin va passer les deux prochains mois derrière les barreaux. L'actrice américaine de 56 ans, principalement connue pour son rôle de tante Becky dans la série La Fête à la maison, vient de débuter sa peine tombée en août dernier, pour avoir triché et payé afin de garantir l'entrée de ses filles dans une prestigieuse université.

Lori Loughlin est arrivée dans la matinée du vendredi 30 octobre 2020 à la prison fédérale pour femmes de Dublin, près de San Francisco. C'est le même établissement que celui qui a déjà accueilli en octobre dernier l'actrice Felicity Huffman (Desperate Housewives), condamnée à deux semaines de prison dans le même scandale. Elle avait jusqu'au 19 novembre pour entamer sa peine.

Lori Loughlin, dont la carrière a été stoppée net par cette affaire, a assuré avoir tiré les leçons de l'"affreuse décision" qui l'a conduite, avec son mari, à verser 500 000 dollars à un intermédiaire pour garantir l'admission de leurs deux filles à l'université de Californie du Sud (USC). Ils s'étaient mis d'accord avec le cerveau de l'opération, William Singer, pour que leurs filles soient présentées comme de bonnes recrues pour l'équipe d'aviron de l'université, bien qu'elles ne pratiquent pas ce sport."Je croyais agir par amour pour mes enfants (...). Je comprends maintenant que mes décisions ont contribué à exacerber les inégalités en général, et celles du système éducatif en particulier", avait témoigné Lori Loughlin lors de l'audience devant un juge de Boston qui a fixé sa peine. En plus de sa peine de prison, l'actrice devra s'acquitter de 150 000 dollars d'amende et se soumettre à deux ans de liberté surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général.

Le mari de Lori Loughlin, le styliste Mossimo Giannulli, considéré comme "le plus actif" dans cette tricherie par les enquêteurs, a quant à lui été condamné à 5 mois de prison et 250 000 dollars d'amende. Le couple avait plaidé coupable en mai dernier d'un chef d'accusation de transfert bancaire frauduleux en échange de l'abandon d'autres poursuites par l'accusation, et d'une peine plus clémente.

Présentée comme une fondation, l'organisation de William Singer aurait reçu au total 25 millions de dollars de parents aisés désireux de voir leurs enfants admis dans des universités prestigieuses telles que Yale, Georgetown ou Stanford. Sur les 55 personnes inculpées dans ce dossier, plus d'une quarantaine ont plaidé coupable, y compris William Singer.

Lori Loughlin espère être ressortie de prison à Noël, comme l'a confié une source à People, afin de pouvoir célébrer les fêtes de fin d'année avec ses filles.