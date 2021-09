Lorie, maman aux anges : grand pas franchi par sa fille Nina, bébé très stylé

Comme toute mère de famille, Lorie Pester est très fière des exploits de son enfant. Et sur les réseaux sociaux, dimanche 19 septembre 2021, l'interprète de Ma Meilleure Amie - aujourd'hui devenue comédienne - a partagé une merveilleuse nouvelle à ses abonnés : sa petite fille, Nina (née en août 2020) fait ses premiers pas.

En story Instagram, la comédienne de 39 ans a dévoilé une courte vidéo sur laquelle les internautes ont pu découvrir les premiers pas de sa fille. Habillée d'un gros pull blanc, d'un jean et de jolies baskets verts (de chez Van's), la petite Nina affiche déjà un look à la fois décontracté et moderne. Sous l'air de la chanson Je Marche Seul, de Jean-Jacques Goldman, Lorie a partagé ce joli moment tout en prenant soin de cacher le visage de sa fille.

Une maman poule

Très proche de sa fille, malgré son emploi du temps très chargé, Lorie Pester se sépare rarement d'elle. Même sur les tournages de Demain Nous Appartient, la star amène souvent la petite Nina pour lui tenir compagnie entre les différentes scènes. Et lorsqu'elle ne peut pas amener sa fille dans les coulisses de la série de TF1, Lorie Pester peut compter sur le soutien de son compagnon pour s'occuper de Nina.

Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs en février dernier, Lorie s'était épanchée sur son quotidien qui la fait jongler entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. "Ma vie n'est plus à Sète. J'en ai parlé avec la production. Je leur ai demandé s'il était possible que je fasse des allers-retours une fois par an. On va voir. Pour l'instant, je suis là pour une arche que j'ai commencé à tourner en décembre.", avait-elle d'abord indiqué. Et de poursuivre : "Je pourrais mettre à jour les chapitres sur le sommeil, la culpabilité ou le fait de prendre du temps pour soi, explique-t-elle à propos de son ouvrage. Mais avoir un bébé, c'est avant tout de l'amour et du bonheur. J'ai la chance d'avoir un compagnon génial et très présent. Et une super petite, qui sourit tout le temps, et fait ses nuits depuis ses 2 mois et demi. C'est génial quand on est une grosse dormeuse comme moi !"