Lorie Pester maman, elle dévoile une technique loufoque pour rendre le sourire à sa fille !

La vie de maman est un bonheur qu'elle n'osait plus espérer. En couple avec un mystérieux inconnu, atteinte d'endométriose, Lorie Pester a longtemps cru qu'elle n'aurait jamais la chance de porter la vie. "Parfois je la regarde, et je me dis 'Ca y est', racontait-elle au magazine Gala. C'est mon combat. Je me suis toujours battue pour avoir les choses, j'ai travaillé, mais ça, c'est ma victoire. La maladie est toujours là, malheureusement. En fait, quand t'es enceinte, tu n'as plus de douleurs puisque tu n'as plus de règles. Et ça, c'est bien. Ça dépend des filles, moi, j'avais peur que les piqures d'hormones accentuent la maladie, et je pensais que ça allait être pire, mais je m'en sors plutôt pas mal." Lorie a longtemps affirmé qu'elle préférait "rester toute seule". C'est finalement à plusieurs qu'elle mène une existence épanouie...