Lou Doillon en vacances : elle s'affiche topless sous le soleil

L'été est encore chaud, pour ceux qui vivent loin de la grisaille parisienne ! Lou Doillon a préféré le soleil et la mer de Marseille, pour passer de belles vacances d'été. Sur son compte Instagram, la mannequin, chanteuse et dessinatrice de 38 ans a partagé quelques moments de sa journée du 20 août. Suivie par plus de 400 000 personnes, la petite soeur de Charlotte Gainsbourg a dévoilé des photos et vidéos d'elle en bateau. C'est dans un maillot de bain rouge et topless que la jeune femme, maman de Marlowe, 19 ans, a passé son vendredi.

Balade sur les flots, farniente, gribouillages et lectures étaient au programme. En story, la fille de Jane Birkin et du réalisateur Jacques Doillon a également montré celui qui l'a accompagné lors de cette escapade méditerranéenne : son chien !

Sur les images, on peut la voir de dos, portant seulement le bas de son maillot rouge. Gavroche vissée sur la tête, elle fixe l'horizon bleu, faisant face à la mer. Emerveillée par l'immensité de l'eau, Lou Doillon s'est même amusée à filmer les dauphins qui passaient par là.