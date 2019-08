Lou Doillon topless : la fille de Jane Birkin se lâche sur Instagram

Lou Doillon n'a pas que la musique pour passion dans la vie. La fille de Jane Birkin adore aussi poser topless devant sa bibliothèque. Sur son compte Instagram, la belle artiste de 36 ans a pour la troisième fois partagé une photographie d'elle-même, sans vêtements et entourée d'ouvrages, l'intimité cachée par un objet du quotidien. Le 24 juillet 2019, une tasse illustrée camouflait son sein. Le 4 août, elle optait pour un livre à la couverture délavée. Mais ce mercredi 28 août était une journée étonnement chargée : la jeune femme a recyclé son mug et a ajouté une touche d'exotisme en prenant en main un ex-voto mexicain en forme de coeur en flammes.

D'humeur théâtrale, Lou Doillon a eu l'envie de citer William Shakespeare dans le plus simple appareil. "All lovers young, all lovers must consign to thee, and come to dust" écrit-elle. Une tirade puisée de la chanson Fear no more the heat o' the sun, que l'on pourrait traduire par "Tous les jeunes amants, tous les amants doivent se livrer à toi et redevenir en poussière." Drôle de programme.