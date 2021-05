Lou évoque les "sacrifices" qu'implique sa jeune carrière : "C'est beaucoup d'organisation !" (EXCLU)

Purepeople : Il paraît que tu prépares un album pour le mois septembre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?

Lou : C'est un album sur lequel j'ai travaillé pendant un an et demi, ce qui est beaucoup par rapport aux précédents. Je me suis vraiment investie dans l'écriture et la composition. Ça prend plus de temps, et je suis très exigeante avec moi-même. Je ne voulais pas que ça s'éloigne trop de ce que j'ai fait avant tout en montrant que j'ai grandi. C'est celui dont je suis la plus fière.

Tu as travaillé avec Florian Rossi, le compagnon de Louane. Est-ce que vous nous préparez un duo secret ?

Non, mais c'est vrai que j'ai travaillé avec Florian et, parfois, il me disait "J'appelle Louane" pour lui demander des conseils, savoir si elle avait des idées. Elle nous a aidé à finir une chanson, elle était super cool. C'était drôle parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais arrivée avec mon petit texte... je rentre tout juste dans l'écriture donc j'étais un peu intimidée !

Tu as écrit et composé Ne me suis pas, un titre qui parle d'amour. De quoi t'es-tu inspirée ?

C'est vrai qu'à mon âge c'est le moment où on commence à expérimenter, qu'on le veuille ou non, et ça ne se passe pas toujours très bien. C'était important pour moi de parler de déception, de quand une personne veut quelque chose et que l'autre n'a pas les mêmes attentes... mais sur un air dansant, pour dédramatiser. Au final, il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent et l'amour est un sujet universel.