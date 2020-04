Lou Ruat : Sans maquillage et sans filtre, la Miss surprend ses fans

Première dauphine de Clémence Botino (Miss France 2020), Lou Ruat a posté une photo d'elle au naturel le 10 avril 2020 sur Instagram. Sans maquillage, la jeune femme de 19 ans apparaît souriante et sublime face à l'objectif. Suivie par plus de 645 000 abonnés, ses fans sont unanimes sur la beauté de Lou et admirent le naturel et la simplicité de la jolie blonde.

J'ai plus le profil pour faire Miss Univers que Miss Monde

Interviewée le 8 avril 2020 par Sylvie Tellier, Lou Ruat avait affiché son intention de participer à la prochaine élection de Miss Univers. Sûre d'elle et de ses charmes, elle avait déclaré : "Je pense que j'ai plus le profil pour faire Miss Univers que Miss Monde. Pour moi, pour faire Miss Monde, il faut être très engagée. Moi, c'est vrai que j'ai pas un projet, j'ai rien fait cette année, ce n'est pas la suite logique de mon parcours, je pense."

Un souhait rapidement tempéré par la directrice du Comité Miss France, qui avait rappelé à Lou que c'était Clémence Botino qui choisirait en priorité l'élection à laquelle elle voudra participer. "De toute façon, c'est Miss France qui a le choix, c'est elle qui décide quel concours international elle veut faire. C'est elle qui choisira, mais s'il y a une place quelque part, pourquoi pas. C'est le but d'une première dauphine." avait-elle précisé sur Instagram. Le règne de Miss France 2020 pourrait d'ailleurs être rallongé en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur la France et l'empêche pour une durée indéterminée d'exercer sa fonction.

Par ailleurs, Lou a annoncé à ses fans qu'elle ne participerait pas au prochain show Miss France en 2020. Le 10 avril 2020, elle expliquait son choix sur Instagram : "Je sais que certains d'entre vous vont être déçus mais entre le show paca, mes études et ma vie professionnelle dans le digital, je ne pouvais pas m'engager sur autant de dates... Je vous promets néanmoins de faire le maximum de séances de dédicaces et de venir à un maximum d'élections même si je ne fais pas partie du spectacle car j'ai énormément envie de vous rencontrer."