Louane amoureuse : son compagnon Florian lui fait une jolie surprise en pleine séance d'enregistrement

Louane fait partie du jury de la nouvelle saison de The Voice Kids diffusée depuis le samedi 20 août sur TF1 avec Nikos Aliagas aux commandes. La jeune femme se fait déjà remarquer par ses larmes face aux prestations des enfants. Parallèlement à son fauteuil de juge où elle est accompagnée de Julien Doré, Kendji Girac et Patrick Fiori, la jeune artiste poursuit son chemin en studio d'enregistrement. Et ce vendredi 26 août, c'est un individu et non des moindres qui est venu lui faire la surprise en la rejoignant dans son studio. Cet individu n'est autre que son chéri et musicien Florian Rossi.

La jeune femme a posté une vidéo en story Instagram où on voit le jeune homme de 32 ans avancer en scooter avec un blouson en cuir et un casque de motard sur la tête. À première vue, difficile de voir qu'il s'agit bien de son chéri mais Louane l'a précisé en mentionnant son pseudo Instagram : p3gase. "@p3gase qui vient me voir en studio", a écrit la jeune femme avec des petits coeurs rouges.

On s'est rencontrés pour ma deuxième tournée et on est tombé amoureux

Entre Louane et son chéri Florian Rossi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis maintenant quatre ans. Dans une interview accordée à Télé Loisirs le 5 août dernier, la jeune femme de 25 ans est revenue sur sa rencontre avec son chéri : "Mon mec jouait à Coachella avec Stromae. On s'est rencontrés pour ma deuxième tournée et on est tombé amoureux", a-t-elle confié. C'est vraiment hyper basique. L'histoire éternelle de la chanteuse qui tombe amoureuse du musicien. Clairement." Pourtant, à en croire les propos de Louane dans une autre interview à Télé Loisirs en août 2021, cela aurait pu ne pas matcher entre elle et le musicien : "Il était avec quelqu'un donc pour moi, ce n'était pas possible. Je pense que ça s'est vu à quelques petits moments mais j'ai fait en sorte que ça ne se capte pas."

Finalement, Louane et Florian sont devenus les heureux parents d'une fille prénommée Esmée en mars 2020. En revanche, ils ne dévoileront pas le visage de leur bien-aimée.